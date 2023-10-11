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Боксеры-женщины требуют разрешения на 12-раундовые бои

Женский Бокс Ультиматум 12 раундов Фото: Instagram/serranosisters
Группа из 20 женщин-боксеров во главе с чемпионкой мира в полулегком весе Амандой Серрано (Пуэрто-Рико) опубликовала послание c требованием проводить поединки для прекрасной половины в 12 раундов по три минуты, сообщает Zakon.kz.

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Письмо подписали более 20 известных боксерш, в числе которых абсолютная чемпионка среди юниоров в полусреднем весе Шантель Кэмерон, чемпионка WBA и WBC в минимальном весе Сениеса Эстрада, чемпионка IBF в полусреднем весе Наташа Йонас, Микаэла Майер, Франшон. Крюс-Дезурн, Холли Холм, Хизер Харди, Кристи Мартин, Энн Вулф, Шадасия Грин, Лейла Али и Рамла Али.

"Хочу поблагодарить всех коллег, которые поддерживают данную идею. Мы выступаем за возможность выбора. Женщины-боксеры заходят в октагон ММА с пятиминутными раундами, как и мужчины. Даже в боксе на голых кулаках женщины и мужчины дерутся по одним и тем же правилам. 27 октября мы сотворим историю и будем соревноваться по тем же правилам, что и боксеры-мужчины. Это бой за то, чтобы к женщинам во всем мире относились одинаково".Аманда Серрано

27 октября Аманда Серрано сразится с Данила Рамос в Орландо (США) за титульный поединок в полулегком весе по версиям IBF, WBO и WBA. Это будет первый 12-раундовый титульный бой в истории женского профессионального бокса. До этого времени все титульные встречи проводились в формате "10 раундов по две минуты".

В 2021 году WBO, IBF и WBA заявили, что будут поддерживать трехминутные раундовые бои, как и спортивные комиссии Калифорнии и Невады. Бой "Серрано – Рамос" санкционирован во Флориде, где также дали добро на проведение этого боя.

Основным противником среди крупных организаций на 12 раундов является WBC. Глава этой организации Маурисио Сулейман отказал санкционировать любые женские трехминутные раундовые бои, так как считает, что это вопрос безопасности. Тем самым пояс Серрано по версии WBC 27 октября не будет на кону. Сулейман заявил, что не изменит своего мнения до тех пор, пока не будет четкого разрешения медицинских исследований на внесение каких-либо изменений.

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