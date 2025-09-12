Шесть казахстанских боксеров сразятся за награды 12 сентября
Сегодня, 12 сентября, на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле отечественные боксеры выступят в четвертьфиналах и полуфиналах, сообщает Zakon.kz.
Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай выступят в четвертьфиналах и попробуют гарантировать себе медали ЧМ-2025 по боксу в Ливерпуле.
За выход в финал будут боксировать:
- Виктория Графеева;
- Аида Абикеева;
- Ельдана Талипова;
- Айбек Оралбай.
Прямая трансляция поединков – на телеканалах Qazsport и Sport+ Qazaqstan.
