#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Спорт

Шесть казахстанских боксеров сразятся за награды 12 сентября

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 07:50 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Сегодня, 12 сентября, на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле отечественные боксеры выступят в четвертьфиналах и полуфиналах, сообщает Zakon.kz.

Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай выступят в четвертьфиналах и попробуют гарантировать себе медали ЧМ-2025 по боксу в Ливерпуле.

За выход в финал будут боксировать:

  • Виктория Графеева;
  • Аида Абикеева;
  • Ельдана Талипова;
  • Айбек Оралбай.

Прямая трансляция поединков – на телеканалах Qazsport и Sport+ Qazaqstan.

С 1 по 4 октября в Алматы пройдет традиционный международный турнир по фигурному катанию из серии ISU Challenger – Мемориал Дениса Тена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: