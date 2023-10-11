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Российского теннисиста дисквалифицировали за употребление алкоголя во время матча

Настольный теннис Выпивший Игрок Фото: Instagram/ttfrus
Теннисист Василий Филатов решением спортивно-дисциплинарной комиссии Федерации настольного тенниса России отстранен от соревнований на полгода за употребление алкоголя во время турнира, сообщает Zakon.kz.

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По информации ТАСС, во время матча командного Кубка России по настольному теннису между сборными Владимирской области и Санкт-Петербурга Василий Филатов, защищавший честь области, находясь на скамейке запасных, употребил алкогольный напиток. Это стало известно главному судье соревнований, который незамедлительно отстранил спортсмена до конца турнира.

Настольный теннис Нетрезвый Игрок

Фото: Instagram/ttfrus

Данный случай впоследствии был рассмотрен спортивно-дисциплинарной комиссией Федерации настольного тенниса России, которая вынесла решение о дисквалификации спортсмена с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024 года. Плюс на Филатова наложена условная дисквалификация с 3 апреля по 2 октября 2024 года.

Василий Филатов – известный российский теннисист и тренер, занимается данным видом спорта более 20 лет, мастер спорта. Неоднократный чемпион и призер множества всероссийских и международных соревнований, победитель Pro Tour в парном разряде, играл в клубном чемпионате Испании.

Командный Кубок России по настольному теннису проходил в Сочи.

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