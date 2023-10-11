Российского теннисиста дисквалифицировали за употребление алкоголя во время матча

Теннисист Василий Филатов решением спортивно-дисциплинарной комиссии Федерации настольного тенниса России отстранен от соревнований на полгода за употребление алкоголя во время турнира, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации ТАСС, во время матча командного Кубка России по настольному теннису между сборными Владимирской области и Санкт-Петербурга Василий Филатов, защищавший честь области, находясь на скамейке запасных, употребил алкогольный напиток. Это стало известно главному судье соревнований, который незамедлительно отстранил спортсмена до конца турнира.





Фото: Instagram/ttfrus

Данный случай впоследствии был рассмотрен спортивно-дисциплинарной комиссией Федерации настольного тенниса России, которая вынесла решение о дисквалификации спортсмена с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024 года. Плюс на Филатова наложена условная дисквалификация с 3 апреля по 2 октября 2024 года.



Василий Филатов – известный российский теннисист и тренер, занимается данным видом спорта более 20 лет, мастер спорта. Неоднократный чемпион и призер множества всероссийских и международных соревнований, победитель Pro Tour в парном разряде, играл в клубном чемпионате Испании.



Командный Кубок России по настольному теннису проходил в Сочи.