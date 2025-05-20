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Спорт

Выпускник академии Надаля отстранен от тенниса за употребление кокаина

Теннис Дисквал Кокаин, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:44 Фото: Instagram/imransibillee
23-летний теннисист-профессионал из Марокко Имран Сибилле ﻿временно отстранен от всех соревнований за употребление кокаина, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), Имран Сибилле получил предварительное уведомление о нарушении правил и временно отстранен в соответствии с Антидопинговой программой (TADP).

Марокканец, который некоторое время назад был 1433-й ракеткой мира, предоставил образец для анализа во время участия в турнире ITF World Tennis Tour M25 в Каталонии (Испания) 9 марта 2025 года.

Теннис Дисквал Кокаин, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:44

Фото: Instagram/imransibillee

Последующий анализ показал, что образец A содержал кокаин (и его метаболиты), который запрещен TADP в категории стимуляторов (раздел S 6.A запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства).

Игрок имеет право обжаловать наложение своего временного отстранения перед председателем независимого трибунала. Однако Сибилле пока не подавал апелляции, и выпускник знаменитой академии Рафаэля Надаля временно отстранен от тенниса.

Имран также известен тем, что в августе 2019 года проиграл Энди Маррею в первом круге "Челленджера" в Манакоре.

Сам же знаменитый британец скоро прославится еще один раз, его именем назовут одну из площадок "Уимблдона".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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