Выпускник академии Надаля отстранен от тенниса за употребление кокаина

23-летний теннисист-профессионал из Марокко Имран Сибилле ﻿временно отстранен от всех соревнований за употребление кокаина, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), Имран Сибилле получил предварительное уведомление о нарушении правил и временно отстранен в соответствии с Антидопинговой программой (TADP).

Марокканец, который некоторое время назад был 1433-й ракеткой мира, предоставил образец для анализа во время участия в турнире ITF World Tennis Tour M25 в Каталонии (Испания) 9 марта 2025 года.

Фото: Instagram/imransibillee

Последующий анализ показал, что образец A содержал кокаин (и его метаболиты), который запрещен TADP в категории стимуляторов (раздел S 6.A запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства).

Игрок имеет право обжаловать наложение своего временного отстранения перед председателем независимого трибунала. Однако Сибилле пока не подавал апелляции, и выпускник знаменитой академии Рафаэля Надаля временно отстранен от тенниса.

Имран также известен тем, что в августе 2019 года проиграл Энди Маррею в первом круге "Челленджера" в Манакоре.

Сам же знаменитый британец скоро прославится еще один раз, его именем назовут одну из площадок "Уимблдона".