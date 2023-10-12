Неймар опубликовал трогательное фото с детьми

Один из самых известных футболистов в мире Неймар поделился с подписчиками на странице в Instagram семейным фото, сообщает Zakon.kz.

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На кадрах, опубликованных 11 октября 2023 года, нападающий сборной Бразилии спит в обнимку с двумя детьми. Полузащитник "Аль-Хиляля" кратко подписал публикацию, сопроводив ее лишь смайликами.

Верные поклонники Неймара откликнулись и отметили, что семья – это и есть главное богатство.

Стоит отметить, что в 19-летнем возрасте Неймар стал отцом впервые, у него родился сын – Давид Лукка от Каролины Дантос. А 7 октября 2023 года его гражданская жена Бруна Бьянкарди родила девочку, которую назвали Мэви.

Примечательно, что Неймар со своей избранницей летом 2023 года согласовали условия, при выполнении которых он может изменять. Как оказалось, 31-летнему форварду надлежит "соблюдать осторожность" в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.

Таким образом, бразилец может флиртовать и даже заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с Бьянкарди.