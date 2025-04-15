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Культура и шоу-бизнес

Алагузова опубликовала трогательное фото с мужем в День Козы Корпеш и Баян Сулу

Алагузова опубликовала трогательное фото с мужем в День Козы Корпеша и Баян Сулу, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 20:35 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова в Instagram 15 апреля поделилась милым фото с мужем – бизнесменом Турсеном Алагузовым, сообщает Zakon.kz.

На кадрах пара во время прогулки в Стамбуле улыбается, они держатся за руки и нежно обнимают друг друга. А их лица светятся от счастья.

"Баян-Сулу и Козы-Корпеш", – подписала фото артистка.

Восторженные комментарии подписчиков не заставили себя ждать:

  • Такая красивая Баяша! Будьте счастливы!
  • Счастья вам!
  • Быть счастливым никогда не поздно!
  • Баян-Сулу мен Турсын – настоящие влюбленные!

Ранее Zakon.kz вспоминал красивую, но печальную историю о Козы Корпеш и Баян Сулу. Отечественный праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке. 

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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