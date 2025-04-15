Алагузова опубликовала трогательное фото с мужем в День Козы Корпеш и Баян Сулу
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова в Instagram 15 апреля поделилась милым фото с мужем – бизнесменом Турсеном Алагузовым, сообщает Zakon.kz.
На кадрах пара во время прогулки в Стамбуле улыбается, они держатся за руки и нежно обнимают друг друга. А их лица светятся от счастья.
"Баян-Сулу и Козы-Корпеш", – подписала фото артистка.
Восторженные комментарии подписчиков не заставили себя ждать:
- Такая красивая Баяша! Будьте счастливы!
- Счастья вам!
- Быть счастливым никогда не поздно!
- Баян-Сулу мен Турсын – настоящие влюбленные!
Ранее Zakon.kz вспоминал красивую, но печальную историю о Козы Корпеш и Баян Сулу. Отечественный праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке.
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