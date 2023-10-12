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Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира

шахматист Фото: serpukhovchess.ru
23-летний Алишер Сулейменов сотворил апсет во втором туре Qatar Masters Open в Дохе. Он сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена, сообщает Zakon.kz.

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В мировом рейтинге FIDE Сулейменов занимает 528-е место, а Карлсон – первое.

Сулейменов родом из Павлодара, в прошлом году он играл за сборную на шахматной Олимпиаде.

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