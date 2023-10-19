Шахматист Алишер Сулейменов: цель – войти в мировую шахматную элиту

Молодой гроссмейстер из Павлодара Алишер Сулейменов сотворил сенсацию на турнире в Дохе. Qatar Masters Open 2023 собрал 160 именитых шахматистов, среди которых и знаменитый Магнус Карлсен. В одном из туров они встретились, и казахстанец одержал верх.

Как рассказал Алишер Сулейменов корреспонденту Zakon.kz в телефонном разговоре, он почувствовал себя счастливым, когда жеребьевка определила ему в соперники во втором туре самого Магнуса Карлсена.

"Не предполагая, каким будет итог, я считал, что я счастливчик. Так как у многих шахматистов даже из топ-130 не получается с ним сыграть ни по жеребьевке, ни по приглашениям на турниры. Возможность сыграть с первым шахматистом мира редко выпадает. Для каждого – это честь. Так получилось, что Магнус провел неудачную партию для себя, а я был сконцентрирован на игре, так что выигрыш закономерен. Эта победа со мной навсегда. Но впереди много планов", – сказал Алишер в интервью Zakon.kz.

По словам молодого гроссмейстера, пока находящегося за пределами мирового топ-500, этот успех для него – удивительное событие.

"Хотя у меня уже есть значительные достижения, это еще один переломный момент. Тем более, сейчас я полностью сфокусирован на своей карьере и планирую добиваться максимальных высот. Буду идти к глобальной цели – стать элитным шахматистом, войти, как минимум, в десятку лучших в мире. Я думаю, что способен это сделать, и приложу максимальные усилия, чтобы добиться результата", – добавляет Алишер Сулейменов.

После встречи в Дохе парень вернется в родной Павлодар, где его и других участников из двадцати стран ждут на Pavlodar-Open 2023 с призовым фондом в 23 млн тенге.

Пока шахматный мир ждет этого события и ведет разбор партии "Магнус-Сулейменов", в павлодарском "Доме шахмат", где тренировался юный Алишер, вспоминают, что путь его не был легким. Школьник пришел в отделение по интеллектуальным видам спорта ДЮСШ №1 в 9 лет, хотя обычно дети начинают в 6.

"Алишеру приходилось нагонять программу, бороться за место под солнцем. Его ровесники уже освоили базу, побеждали. Доказав свою перспективность, обеспечивали себе финансирование из бюджета на поездки на соревнования. Алишеру было сложнее в этом плане, но он сумел. Его шахматные успехи – это в первую очередь труд. Таланта всегда процентов десять, их можно с легкостью растерять, таких случаев много. А можно и развить", – отмечает руководитель отделения по интеллектуальным видам спорта и стрельбе из лука ДЮСШ №1 Шарип Кашкенов.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

В детской спортивной школе мальчишки и девчонки могут заниматься до 16-17 лет, обучение бесплатное. Кроме того, город Павлодар – один из трех в стране, где и в общеобразовательных учреждениях открыты секции.

"Павлодару и нашей ДЮСШ повезло, что есть база в виде "Дома шахмат", построенного в советское время. Я думаю, такие центры запланировали при каждом советском дворе, но потом проект завернули", – делится Шарип Кашкенов.

В 80-ых годах прошлого века любители и профессионалы интеллектуального вида спорта настояли, чтобы клуб был открыт. Когда в Павлодар на один из турниров прибыл звезда шахмат, восьмой чемпион мира и многократный чемпион СССР Михаил Таль, вместе с ним заложили капсулу, и отступать властям было нельзя.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"В 1986 году "Дом шахмат" уже принимал турниры. Теперь у нас собственные залы, их не надо арендовать для тренировок и турниров. Дети получают в ДЮСШ и кружках основу, в дальнейшем могут вырасти в чемпионов, гроссмейстеров. Известные шахматисты Денис Махнев, Ринат Джумабаев – наши выпускники. Теперь вот набирает силу Алишер Сулейменов, и еще смена растет, ведь у нас занимаются почти 250 школьников". Шарип Кашкенов

Помимо этого, в Павлодаре, как и по всей стране, развиваются частные шахматные школы и академии. Они имеют финансовую возможность привлекать к занятиям и тренировкам специалистов высокого класса, организовывать свои турниры и выезды на престижные соревнования. Но развитие шахматной культуры в Казахстане на этом не останавливается.

Фото: Instagram/ДЮСШ №1

В этом году правительство утвердило Комплексный план развития шахмат на 2023 – 2027 годы в нашей стране. В нем прописано открытие не менее 200 дворовых шахматных клубов, расширение сети секций в школах и включение уроков в 1-4 классах за счет вариативного компонента. Также планируется организация клубов в университетах. А чтобы было кому учить желающих, разрабатывается программа обучения в вузах педагогов по шахматам. В план внесли и строительство "Домов шахмат" в регионах.