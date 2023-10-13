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"Снежные Барсы" проиграли "Спутнику" в матче МХЛ

спорт Фото: hcbarys.kz
Первый период второго матча "Снежные Барсы" – "Спутник" команды провели в обоюдной борьбе, сообщает Zakon.kz.

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У гостей трижды была возможность открыть счет, играя в большинстве, но подопечные Александра Истомина уверенно сыграли в обороне. После 20 минут игры 0:0.

Во второй двадцатиминутке "Спутник" нащупал слабые места у хозяев и дважды поразил ворота "Снежных Барсов", астанчане не смогли забить ни одного гола. После второго периода 0:2 – "Барсы" в роли догоняющих.

В заключительной трети матча столичный коллектив пропустил еще одну шайбу в свои ворота. Итоговый счет на табло 0:3 – поражение "Снежных Барсов".

"Снежные Барсы" – "Спутник" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

  • 0:1 – 33:57 – Марданов (Бабаев)
  • 0:2 – 37:01 – Каримов (Самигуллин)
  • 0:3 – 59:44 - Самигуллин

Вратари: Дубинскас - Коновалов.

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