Жанибек Алимханулы встретился с соперником перед поединком за два титула

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Бой казахстанца и немецкого чемпиона IBF пройдет в американском городе Розенберг и будет рассчитан на 12 раундов. За два дня до встречи боксеры провели дуэль взглядов и ответили на вопросы журналистов.

We have a Middleweight title unification showdown 😤#JanibekGualtieri | SAT 10:30PM ET | @ESPN pic.twitter.com/gMo4KwVaxX