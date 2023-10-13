Жанибек Алимханулы встретился с соперником перед поединком за два титула

Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) провел дуэль взглядов с Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии, сообщает Zakon.kz.

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Бой казахстанца и немецкого чемпиона IBF пройдет в американском городе Розенберг и будет рассчитан на 12 раундов. За два дня до встречи боксеры провели дуэль взглядов и ответили на вопросы журналистов.

"Посмотрел в глаза своему сопернику. Увидел страх, я нокаутирую его". Жанибек Алимханулы

We have a Middleweight title unification showdown 😤#JanibekGualtieri | SAT 10:30PM ET | @ESPN pic.twitter.com/gMo4KwVaxX — Top Rank Boxing (@trboxing) October 12, 2023

Объединительный бой чемпионов мира в среднем весе по версиям WBO и IBF состоится утром 15 октября, примерное начало – в 8:00 по времени Астаны.





Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

У обоих соперников пока что ни одного поражения. В активе Алимханулы 14 побед, девять из которых он выиграл нокаутом. Немецкий боксер праздновал успех в 21 встрече и одну провел вничью.

"Для меня этот бой очень много значит. Мечтал подраться в США, надеюсь привезти домой два титула. Полностью готов к бою, проделал тяжелую работу во время подготовки. Это значит для меня очень многое, если вообще не все. Знаю, многие недооценивают меня и мой стиль. Я им докажу: мой бокс принесет мне успех". Винченцо Гуальтьери

Свой последний бой "Казахский стиль" провел 13 мая 2023 года, когда второй раз защитил титул чемпиона по версии WBO. Гуальтьери 1 июля 2023 года сенсационно одержал верх над непобежденным Эскивом Фалькао (30-0-0), выиграв единогласным решением судей, и впервые завоевал пояс чемпиона IBF в среднем весе.