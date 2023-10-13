Лучший шахматист мира после проигрыша казахстанцу: Я совершенно раздавлен

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, действующий чемпион мира по шахматам, эмоционально отреагировал на сенсационный проигрыш 23-летнему казахстанцу Алишеру Сулейменову, сообщает Zakon.kz.

32-летний норвежец, которого считают лучшим ныне живущим шахматистом планеты, в своем аккаунте в соцсети X (Twitter) признался, что был "полностью раздавлен" проигрышем молодому казахстанцу.

"Я не собираюсь ни в чем обвинять своего оппонента. Он сыграл отличную игру и заслужил победу. Но, если честно, как только в начале партии я увидел часы на руке своего оппонента, я потерял концентрацию. Я определенно в ответе за собственную неспособность справиться с такими мыслями", – написал Магнус Карлсен.

Шахматист также раскритиковал организаторов турнира за то, что они, по его мнению, не приняли должных мер против "жульничества" – например, зрителям разрешали свободно перемещаться по игровому залу со смартфонами в руках. Карлсен также уточнил, что обращался к судье с вопросом, можно ли участникам соревнований носить наручные часы. Ему ответили, что на турнире запрещены "умные" часы, но не обычные механические.

"Внесу ясность: я не обвиняю своего оппонента в жульничестве", – добавил Магнус Карлсен несколько часов спустя.

Норвежский шахматист подчеркнул, что не против "постоянного использования своего имени ради просмотров" некоторыми СМИ, но выдергивать его слова из контекста – "просто убого".

Правила FIDE гласят, что во время игры шахматисту запрещается иметь в игровой зоне любые электронные устройства без специального разрешения арбитра. Однако это действительно не касается механических часов.

23-летний Алишер Сулейменов из Павлодара сенсационно обыграл Магнуса Карлсена на турнире в Катаре 12 октября.

