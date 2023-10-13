Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лучший шахматист мира после проигрыша казахстанцу: Я совершенно раздавлен

Лучший шахматист мира прокомментировал свой сенсационный проигрыш казахстанцу Фото: wikimedia
Норвежский шахматист Магнус Карлсен, действующий чемпион мира по шахматам, эмоционально отреагировал на сенсационный проигрыш 23-летнему казахстанцу Алишеру Сулейменову, сообщает Zakon.kz.

32-летний норвежец, которого считают лучшим ныне живущим шахматистом планеты, в своем аккаунте в соцсети X (Twitter) признался, что был "полностью раздавлен" проигрышем молодому казахстанцу.

"Я не собираюсь ни в чем обвинять своего оппонента. Он сыграл отличную игру и заслужил победу. Но, если честно, как только в начале партии я увидел часы на руке своего оппонента, я потерял концентрацию. Я определенно в ответе за собственную неспособность справиться с такими мыслями", – написал Магнус Карлсен.

Шахматист также раскритиковал организаторов турнира за то, что они, по его мнению, не приняли должных мер против "жульничества" – например, зрителям разрешали свободно перемещаться по игровому залу со смартфонами в руках. Карлсен также уточнил, что обращался к судье с вопросом, можно ли участникам соревнований носить наручные часы. Ему ответили, что на турнире запрещены "умные" часы, но не обычные механические.

"Внесу ясность: я не обвиняю своего оппонента в жульничестве", – добавил Магнус Карлсен несколько часов спустя.

Норвежский шахматист подчеркнул, что не против "постоянного использования своего имени ради просмотров" некоторыми СМИ, но выдергивать его слова из контекста – "просто убого".

Правила FIDE гласят, что во время игры шахматисту запрещается иметь в игровой зоне любые электронные устройства без специального разрешения арбитра. Однако это действительно не касается механических часов.

23-летний Алишер Сулейменов из Павлодара сенсационно обыграл Магнуса Карлсена на турнире в Катаре 12 октября.

Читайте также

Футбол Приезд Дания
Казахстанские футболисты прилетели на ответственный матч в Данию
Жанибек Алимханулы встретился с соперником перед поединком за два титула
Жанибек Алимханулы встретился с соперником перед поединком за два титула
расторжение контракта
"Барыс" расторг контракт с Джереми Бракко
Никита Дробны
Казахстан Катар Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления