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Алексей Луценко высказался о своей победе на "Туре Турции-2023"

Алексей Луценко высказался о своей победе на "Туре Турции-2023" Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Лидер и капитан Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко прокомментировал одну из самых важных побед в своей карьере. Он стал победителем веломногодневки "Тур Турции", который завершился накануне, сообщает Zakon.kz.

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Четырехкратный чемпион Азиатских игр Алексей Луценко выиграл генеральную классификацию многодневки "Тура Турции" со второй попытки. Пять лет назад на этих же состязаниях он довольствовался вторым местом.

"Очень рад одержать эту победу, непросто было защищать майку на протяжении практически всей недели, но рядом со мной была великолепная команда, и с этими ребятами все стало возможным. Этап до Бабадага был по-настоящему брутальным, очень счастлив и горд тем, что стал там победителем. Это самое прекрасное завершение сезона и для команды, и для меня. Здорово закончить тяжелый сезон таким успехом. В этом году был мотивирован добиться большего, сфокусировался на результате, мне удалось набрать отличную форму к Азиатским Играм и после них". Алексей Луценко

Луценко захватил майку лидера на третьем этапе "Тура Турции", на вершине горы Бабадаг, и сумел защитить ее на протяжении следующих пяти дней, добившись красивого триумфа в историческом центре Стамбула, передает пресс-служба велоклуба "Астана".

"Думаю, это очень красивое завершение сезона для нашей команды. Календарь, который мы разработали для Алексея, отлично сработал. Он не смог достичь поставленных целей в начале сезона из-за болезней и других факторов, но сейчас сумел выйти на пик формы и выступить на самом высоком уровне и на Азиатских Играх, и на "Туре Турции". Вместе с этой победой Казахстан заработал важные очки в олимпийском рейтинге, завоевав две из четырех лицензий для участия в Олимпийских играх в Париже", – отметил Александр Винокуров, генеральный менеджер ВК "Астана".

Помимо Алексея Луценко, на пьедестал поднялся еще один представитель "Астаны". Колумбиец Харольд Техада, который стал третьим на вершине Бабадаг, сумел сохранить эту позицию до самого конца гонки и впервые в карьере завоевал призовое место.

Также нельзя не отметить спринтера Astana Qazaqstan Team Кеса Бола, который финишировал вторым на заключительном этапе в Стамбуле. Для бельгийца этот результат стал четвертым достижением на "Туре Турции-2023".

Ранее казахстанцев восхитил красивый поступок Алексея Луценко на Азиаде.

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