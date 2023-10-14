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Как сборная Казахстана в Копенгагене готовится к игре с Данией

Как сборная Казахстана в Копенгагене готовится к игре с Данией Фото: Instagram.com/kff_team/
Казахстанские футболисты полным ходом готовятся к матчу с командой Дании в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Накануне они провели предигровую тренировку на стадионе "Паркен", сообщает Zakon.kz

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В Казахстанской федерации футбола, уточнили, что важная игра со сборной Дании состоится сегодня в 00:45.

Главный тренер сборной Магомед Адиев на пресс-конференции заявил, что мы та сборная, которая трудностей не боится, но особо отметил, что мнение соперников о нашей команде изменилось. "К нам начали относится более уважительно и к нам начали больше готовиться. То что касается группы - она сложная и специфичная, вязкая и до отбора я сказал, что здесь все будут терять...", - отметил тренер.

Ранее сообщалось, что перед встречей у сборной Дании - 13 очков, у сборной Казахстана — 12 очков. Первая игра команд в отборе Евро-2024 в Астане закончилась сенсационным итогом: казахстанские футболисты одержали волевую победу со счетом 3:2.


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