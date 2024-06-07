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Как казахстанские футболисты готовятся к сегодняшней игре со сборной Армении

Как казахстанские футболисты готовятся к сегодняшней игре со сборной Армении, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 06:31 Фото: КФФ
Наши спортсмены показали, как накануне матча с Арменией провели тренировку в Ереване, сообщает Zakon.kz.

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На фото, опубликованных пресс-службой Казахстанской федерации футбола, наши футболисты довольны, полны сил и решимости выиграть этот бой.


Матч состоится сегодня, 7 июня, на Республиканском стадионе имени В. Саркисяна в 21:00 по казахстанскому времени.

А уже 11 июня казахстанцы сыграют против Азербайджана в венгерском городе Сомбатхей. Эта игра стартует в 19:00.

6 июня сообщалось, что сборная Казахстана и сотрудники Федерации футбола Казахстана попрощались с бывшим тренером Магомедом Адиевым. Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов 5 июня прокомментировал свое назначение и поделился ближайшими планами.

Елена Вебер
Армения Казахстан Сборная Казахстана по футболу 2024 год Футбол
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