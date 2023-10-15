Испания и Хорватия должны побеждать в гостях

В обзоре Olimpbet – матчи с участием фаворитов групп D и А в квалификации Евро-2024.

Евро-2024. Квалификация. Уэльс – Хорватия. 16 октября, 00:45 Астаны



Проиграв в четверг на своем поле турецкой сборной со счетом 0:1, хорваты позволили обойти себя в турнирной таблице. Второе поражение подряд, в гостях у Уэльса, для "шашечных" неприемлемо. И игроки, и главный тренер балканцев Златко Далич это прекрасно понимают.

Гости – призеры двух последних чемпионатов мира и имеют максимально грозный состав с россыпью звезд европейского класса. С мотивацией у них также в порядке. Победив в Кардиффе, Хорватия, имеющая сейчас 10 очков, еще дальше оторвется от Уэльса с Арменией (7 очков) и догонит своих обидчиков турков.

А игра в гостях под рев вражеских трибун для балканцев – не такая уж страшная вещь. Команда умеет концентрироваться в нужный момент.

Что касается Уэльса, то в последнее время он стабильностью похвастать не может. Сборная, когда-то славившаяся обороной, действует у своих ворот порой просто бездарно. Ошибками хозяев, которые обязательно будут, хорваты с удовольствием воспользуются.

Линия на исходы этого поединка у Olimpbet подтверждает наличие фаворита в игре: П1 – 3.87, Х – 3.42, П2 – 2.

Есть еще такой вариант ставки: "Х2 (гости не проиграют) + общий тотал матча (1,5)бол" по коэффициенту 1.79. Атака у Уэльса особо не блещет, а у хорватов есть кому забивать.

Для любителей коэффициентов побольше аналитики Olimpbet предлагают любопытный вариант. Если предположить осторожную борьбу в первой половине встречи, то стоит обратить внимание на строчку "ничья в первом тайме + победа гостей в матче" за 4.62.

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Фото: Olimpbet

Евро-2024. Квалификация. Норвегия – Испания. 16 октября, 00:45 Астаны

Испанцы в середине недели одолели-таки дома Шотландию (имеющую 15 очков и первое место) и вышли на вторую строчку в своей группе, набрав 12 баллов. У Норвегии после победы над Кипром (4:0) 10 очков и третья строчка.

Испания – фаворит предстоящего противостояния, если судить по коэффициентам в линии букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet: П1 – 3.87, Х – 3.47, П2 – 1.98.

Что касается норвежцев, несмотря на наличие в их составе звездного форварда Холанда, не стоит забывать, что в футбол играет команда, а не один человек. В пяти последних очных встречах северяне не были способны победить гостей с юга.

Но хозяева, конечно, будут огрызаться. Тем более на своем поле команда забивает почти всегда. Поэтому стоит обратить внимание на вариант ставки "обе команды забьют + общий тотал (2,5)бол" по коэффициенту 2.27.

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