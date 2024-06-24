Кто на выход – Хорватия или Италия?

Матчи третьего тура Евро-2024 в группе В – в коэффициентах Olimpbet.

Группа В. Хорватия – Италия. 25 июня, 00:00 (время Астаны)

В очном противостоянии третьей сборной мира и действующего чемпиона континента с огромной долей вероятности определится один из неудачников квартета В. Вместе Хорватия и Италия смогут выйти в плей-офф Евро-2024 только при каких-то фантастических раскладах.

"Шашечных" не устроит никакой другой итог, кроме победы. "Скуадре адзурре" хватит и ничейного результата, чтобы занять второе место в группе. Первое уже застолбила за собой Испания.

Эксперты Olimpbet полагают, что у итальянцев больше шансов на благоприятный исход, хотя и не считают их безусловными фаворитами: П1 – 3.17, Х – 3.22, П2 – 2.51.

При этом букмекер №1 в Казахстане ожидает примерное равенство по угловым: П1 – 2.17, Х – 8, П2 – 2.04 и желтым карточкам: П1 – 2.45, Х – 3.9, П2 – 2.3.

Вывеска матча, безусловно, очень громкая, однако в двух стартовых турах ни одна из этих команд, мягко говоря, не впечатлила. Итальянцы с превеликим трудом добыли победу над Албанией (2:1), а испанцам они, несмотря на минимальный счет (0:1), проиграли вчистую.

Хорваты выглядели в двух стартовых матчах еще хуже. Сначала "пламенные" были разгромлены "красной фурией" (3:0), а затем не справились с албанцами – ничья 2:2. И перед заключительным туром команда Златко Далича замыкает таблицу группы В, имея худшие показатели в ней.

Примечательно, что в официальных матчах Италия ни разу не выигрывала у Хорватии: два поражения и три ничейных исхода, причем все – со счетом 1:1. Но сейчас "скуадру адзурру" такой результат полностью устроит.

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Фото: Olimpbet

Албания – Испания. 25 июня, 00:00

"Красная фурия" раньше всех сборных-участниц Евро-2024 гарантировала себе не просто место в 1/8-й финала турнира, а выход туда с первого места в группе. По очкам испанцев еще может догнать Италия, но по результату личной встречи команда Луиса де ла Фуэнте все равно будет располагаться выше коллектива Лучано Спаллетти.

Да и слабо верится в то, что в заключительном туре Испания вдруг бросит играть и будет уже готовиться к плей-офф. По крайней мере, аналитики Olimpbet практически не сомневаются в ее победе над Албанией: П1 – 6.86, Х – 4.84, П2 – 1.49.

Самый популярный букмекер страны считает "красную фурию" явным фаворитом и по угловым: П1 – 5.8, Х – 13.5, П2 – 1.21. Зато вполне ожидаемо отдает предпочтение по желтым карточкам: П1 – 1.62, Х – 3.8, П2 – 4.6.

Албанцам лучше не изучать статистику взаимоотношений с испанцами: восемь поражений в восьми матчах с общим счетом 3:31. Но ведь когда-то и само появление "красно-черных орлов" в финальной стадии Евро казалось фантастикой.

Быть может, именно сейчас у албанцев будет шанс снять испанское проклятие? Тем более, де ла Фуэнте наверняка даст отдых многим своим лидерам. Впрочем, те, кто у сборной Испании в ближайшем резерве, не менее опасны, чем игроки основы. И проигрывать они точно не намерены, ведь это их шанс проявить себя.

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