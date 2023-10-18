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Тренер сборной Финляндии назвал тяжелым ударом поражение в матче с Казахстаном

Тренер финской сборной: Поражение в матче с Казахстаном стало тяжелым ударом Фото: Instagram/kff_team
Наставник финской сборной по футболу Маркку Канерва высказался об упущенной победе над Казахстаном в восьмом туре отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Накануне финский коллектив уступил казахстанской сборной, ведя по ходу встречи со счетом 1:0. Подопечные Магомеда Адиева сумели переломить ход матча в самом его конце благодаря двум голам Бахтиера Зайнутдинова. Казахстанцы впервые в истории обыграли команду Финляндии со счетом 2:1 после пяти поражений и одной игры вничью.

Маркку Канерва признал, что очень тяжело воспринял поражение.

"Это была игра, которую мы ни в коем случае не должны были проигрывать Казахстану. Не смогли забить еще один гол, хотя владели мячом. Затем, как молния среди ясного неба, появился пенальти, а в конце игры – еще одна неудача. Конечно, большое разочарование. Мне очень жаль команду и себя. Получили большую поддержку, но не смогли ее вознаградить. Была определенная невнимательность, несколько бессмысленных потерь мяча. Казахстан был очень эффективен. Жизнь продолжается, это был тяжелый удар, но я все еще верю в эту команду и в то, что мы еще будем бороться за место в финальном турнире".Маркку Канерва, главный тренер сборной Финляндии по футболу

Наставник казахстанских футболистов Магомед Адиев отметил, что его команда хотела устроить большой праздник болельщикам, и старания казахстанских игроков полностью окупились.

Сборная Казахстана после триумфа над Финляндией поднялась на третье место в турнирной таблице подгруппы H на пути к Евро-2024, набрав 15 очков. Впереди – Дания и Словения, у них по 19 баллов.

До завершения квалификационного этапа Чемпионата Европы-2024 шести командам подгруппы H осталось провести по два матча. Именно эти поединки решат, кто заслужит поездку в Германию, где в будущем году пройдет европейское первенство. Реальные шансы имеют Дания, Словения и Казахстан.

Противостояние 17 ноября между Данией и Словенией определит лучшую сборную в этой подгруппе, в этот же день Казахстан примет в Астане Сан-Марино. Затем 21 ноября команда Адиева поедет на гостевое рандеву со Словенией.

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