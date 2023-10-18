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Головкин поздравил казахстанскую футбольную сборную после исторической победы

Футбол Поздравления Боксера Фото: Instagram/gggboxcing
Самый знаменитый отечественный боксер-профессионал Геннадий Головкин отправил поздравительное послание сборной Казахстана по футболу после ее успеха над Финляндией в выездном отборочном матче Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Свое поздравление GGG адресовал всем героям сенсационного поединка между Казахстаном и Финляндией, которое прошло накануне, где историческую победу одержали наши футболисты. 17 октября казахстанская дружина впервые одолела Финляндию со счетом 2:1 после пяти поражений и одной ничьей.

Бокс Футбол Поздравление GGG

Фото: Instagram/gggboxcing

Нужно отметить, что карагандинский боксер уже не раз отмечался комплиментами в адрес подопечных Магомеда Адиева, а иногда и посещает матчи главной футбольной команды страны. Недавно болельщики смогли увидеть нашего спортсмена в окружении главы государства Касым-Жомарта Токаева на победном матче казахстанской сборной над Северной Ирландией (1:0) в Астане.

После дебютной и исторической победы над Финляндией казахстанская команда набрала 15 очков и сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице подгруппы Н. Выше нас только Словения и Дания, у них по 19 баллов.

Подопечные Магомеда Адиева еще сохраняют шансы на поездку в Германию, где в 2024 году пройдет Чемпионат Европы. Но для этого надо набрать максимальные 6 очков в оставшихся двух матчах: против Сан-Марино (17 ноября дома) и Словении (21 ноября в гостях). Ну а также ждать осечки основных конкурентов в лице Дании и Словении. 

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Магомед Адиев Евро-2024 Головкин Геннадий
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