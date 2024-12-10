Геннадий Головкин поздравил женскую сборную Казахстана по боксу с победой

Фото: Национальный Олимпийский комитет Казахстана

Женская сборная Казахстана выиграла два финала Чемпионата мира по боксу, который проходит в Таиланде. Геннадий Головкин поздравил спортсменок и пожелал им не останавливаться на достигнутом, сообщает Zakon.kz

Президент Национального олимпийского комитета РК похвалил спортсменок и отметил их хорошую подготовку. "На этот новый Олимпийский цикл у всех есть хорошие шансы. Только верьте в себя. Все, что я сегодня видел, это очень здорово. Все молодцы. Продолжайте", – сказал Геннадий Головкин.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал четвертое "золото" на ЧА-2024 по боксу. Четвертую медаль высшей пробы для нашей страны принесла Гульсая Ержан. Наша боксерша, которая представляла честь страны в весе до 81 кг, в решающем матче без особых проблем расправилась с украинкой Карине Айрапетян.

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