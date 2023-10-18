Месси оформил дубль и стал автором нового рекорда

Капитан аргентинской футбольной дружины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов мира в Южной Америке, после двух забитых мячей в ворота Перу, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Ранним утром 18 октября лидер сборной Аргентины Лионель Месси записал на свой счет дубль в гостевом поединке отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Перу. Два мяча в его исполнении принесли победу действующим чемпионам мира – 2:0.





Тем самым, Месси стал лучшим снайпером в истории отборочных состязаний мировых первенств в конфедерации футбола Южной Америки. В его активе сейчас 31 гол, он обошел по этому показателю уругвайца Луиса Суареса. А если брать статистику всего мирового футбола, то здесь аргентинец находится на 4-ой позиции. Здесь лидером является Карлос Руис из Гватемалы (39 мячей). Далее идут Криштиану Роналду (38) и иранец Али Даеи (35).

Благодаря данному успеху, аргентинская сборная упрочила свое лидерство в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 в южноамериканской зоне. Победители последнего мундиаля набрали максимальные 12 очков из 12 возможных. Главный конкурент аргентинцев, бразильская дружина проиграла на выезде Уругваю со счетом 0:2, и спустилась на третье место в таблице.

На второй строчке размещается Уругвай. Футболисты этой страны в следующей игре 17 ноября встречаются с Аргентиной на выезде.