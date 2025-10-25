Месси оформил дубль в матче своего клуба на старте плей-офф МЛС

В МЛС прошли матчи первого раунда плей-офф, где одной из звезд признан аргентинский футболист Лионель Месси. Капитан "Интер Майами" забил два мяча в ворота "Нэшвилла", сообщает Zakon.kz.

Поединок первого раунда Кубка МЛС прошел на арене клуба из Флориды, где хозяева поля обыграли соперника со счетом 3:1.

В этой игре у "Интер Майами" главную скрипку сыграл их лидер Лионель Месси, на счету которого дубль.

Тем самым форвард "Интер Майами" сделал хороший задел после первого матча стартового раунда плей-офф МЛС.

Вторая игра между этими командами пройдет 2 ноября на стадионе "Нэшвилла".

Перед играми плей-офф Кубка МЛС Лионель Месси продлил контракт со своей командой до 2028 года.