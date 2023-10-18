Афганские футболисты без тренера обыграли Монголию в отборочном матче ЧМ-2026
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По сведениям BNN, перед гостевым поединком со сборной Монголии афганские футболисты отказались играть под руководством Абдуллы аль-Мутайри. После перепалки капитан афганцев Фаршад Нур и еще несколько игроков отказались слушаться кувейтского специалиста и попросили его больше не тренировать команду.
В итоге главный тренер отказался заполнять заявку на матч и попросил, чтобы Афганистану засчитали техническое поражение. Однако встреча все же состоялась, и афганская сборная в ней победила.
Фото: facebook/Afghanistan Football Federation
Афганские игроки сами заполнили протокол и вышли на поле без поддержки тренера. Им удалось одержать победу со счетом 1:0, единственный гол забил капитан сборной Фаршад Нур.
По словам игроков афганской сборной, причиной скандала стало то, что кувейтский тренер создал раскол в команде, а также его низкий уровень квалификации. Об этой проблеме футболисты неоднократно предупреждали Федерацию футбола Афганистана, но никаких ответов не последовало.
Теперь афганской сборной предстоит сыграть в отборе на ЧМ-2026 в подгруппе, где также находятся Катар, Индия и Кувейт.
Ранее тренер сборной Финляндии назвал тяжелым ударом поражение в матче с Казахстаном.