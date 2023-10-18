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Что ожидать от первого выездного матча "Барыса" при новом тренере

Что ожидать от первого выездного матча "Барыса" при новом тренере Фото: Olimpbet
Olimpbet дает расклады на игру астанчан с тольяттинской "Ладой" и московских динамовцев – с "Северсталью".

КХЛ. Регулярный чемпионат. "Лада" (Тольятти) – "Барыс" (Астана). 18 октября, 21:00 (время Астаны)

После смены главного тренера "Барыс" сначала два матча выиграл, затем столько же проиграл. Но если поражение от "Локомотива" со счетом 0:6 можно считать безнадежным, то магнитогорскому "Металлургу" астанчане уступили в упорной борьбе и лишь в овертайме (3:4 ОТ).

В принципе, пять набранных очков в четырех матчах можно считать удовлетворительным началом работы для Галыма Мамбеталиева. Однако пока "Барыс" при новом рулевом проводил только домашние матчи, теперь же казахстанский клуб ждет затяжная выездная серия, которая начинается встречей с "Ладой" в Тольятти.

Эта команда вернулась в Континентальную хоккейную лигу после пятилетней паузы, а предыдущая очная дуэль "Барыса" с волжанами состоялась в январе 2018-го года и завершилась домашней победой казахстанцев со счетом 4:3. А два последних визита "барсов" в Тольятти оборачивались овертаймами, которые каждой из команд по разу принесли успех.

На этот раз эксперты Olimpbet фаворитом считают хозяев. Победитель матча: "Лада" – 1.61, "Барыс" – 2.31. Вероятность дополнительного времени оценивается коэффициентом 1.26.

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Что ожидать от первого выездного матча

Фото: Olimpbet

"Динамо" (Москва) – "Северсталь" (Череповец). 18 октября, 22:30

Москвичи пока не могут похвастаться стабильностью, чередуя в "регулярке" яркие победные матчи с откровенно провальными. То разгромят "Авангард" (6:0), то вчистую проиграют "Торпедо" (1:7).

Впрочем, "Северсталь" движется по сезону в схожей синусоидальной манере, изгибы которой даже покруче "динамовских". Одно поражение от ХК "Сочи" со счетом 1:10 чего стоит! А вот уже упомянутых нижегородцев череповчане, в отличие от "бело-голубых", совсем недавно всухую обыграли – 4:0.

Эта встреча станет уже второй для "Динамо" и "Северстали" в текущем регулярном первенстве. Первая состоялась более недели назад на льду "сталеваров" и принесла победу москвичам в овертайме (0:1 ОТ).

"Бело-голубые" выиграли у "желто-черных" все шесть последних очных дуэлей. Однако в пяти из них итоговое преимущество "Динамо" составило всего одну шайбу, а в двух случаях соперникам для выявления сильнейшего не хватало основного времени матча.

Аналитики Olimpbet и сейчас считают, что у москвичей заметно больше шансов на благоприятный для них исход. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.51, "Северсталь" – 2.55. При этом самый надежный букмекер Казахстана сомневается, что в этой игре будет заброшено больше пяти шайб: Тот (5.5) М – 1.67, Б – 2.19.

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Анастасия Московчук
Интересное Казахстан
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