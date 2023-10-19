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Почему Неймар надолго останется без футбола

Почему Неймар надолго останется без футбола Фото: Instagram/neymarjr
У лидера сборной Бразилии по футболу Неймара диагностированы повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска, поэтому он надолго выпал из обоймы, сообщает Zakon.kz

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По информации "Спорт-Экспресс" об том сообщила пресс-служба "Аль-Хиляля", как и о том, что впереди у Нея операция, а потом долгое возвращение в игру. 

Ранее сообщалось, что Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм выездного матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая. Игроку понадобилась помощь медиков прямо на поле, его унесли на носилках.

Отсутствие Неймара на поле все же сказалось на игре "пентакампионов", которые потерпели гостевое поражение со счетом 2:0 благодаря голам Дарвина Нуньеса и Николаса де Ла Круса.

Здесь стоит подчеркнуть, что уругвайцы впервые за 22 года победили бразильцев в квалификации мирового первенства. Плюс к этому, сборная Уругвая стала первой командой, переигравшей Бразилию в отборочном турнире КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) за более чем 8 лет. "Пентакампионы" не проигрывали никому с 8 октября 2015 года (33 матча подряд).

Благодаря данной победе уругвайцы сравнялась по очкам с Бразилией в турнирной таблице, у них по 7 очков, они идут на 2-м и 3-м местах, соответственно. Лидером является Аргентина (12), которая на выезде была сильнее Перу за счет дубля Лионеля Месси.

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