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Лера Кудрявцева сломала ногу

Лера Кудрявцева сломала ногу Фото: Instagram/leratv
Популярной 52-летней телеведущей Лере Кудрявцевой потребовалась помощь медиков. Актриса сломала ногу, а также у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеведущая заявила 14 февраля 2024 года в своем Telegram-канале.

"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит, – это какой-то сюр", – написала Кудрявцева.

Также она опубликовала заключение врача о ее травме:

"Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости".

Кроме того, певица разместила снимок, подтверждающий ее состояние.

Лера Кудрявцева сломала ногу

Фото: Instagram/leratv

12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Разница в возрасте супругов составляет 16 лет – ведущая старше своего мужа. В 2018 году у пары родилась дочь Мария.

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