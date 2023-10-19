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Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд

Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд Фото: Instagram/kff_team
Российский специалист Магомед Адиев отметился историческим достижением на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу после сенсационной гостевой победы над Финляндией, сообщает Zakon.kz.

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46-летний Адиев стал первым тренером, который сумел набрать наибольшее количество очков в официальных отборочных матчах сборной Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба КФФ. Под его руководством казахстанская сборная в восьми матчах на пути к Евро-2024 набрала 15 очков при пяти победах и трех поражениях.


Одной из громких побед команда Адиева добилась 17 октября, когда в невероятной борьбе сумела одолеть финскую сборную на ее поле со счетом 2:1. При этом гости проигрывали 0:1 к 77-й минуте поединка.

"Финляндия – достойная сборная, серьезный соперник. И они, и мы понимали цену этой победы. Кто проигрывает, тот и отлетает от выхода на Евро. Поэтому было ощущение и понимание того, что при своих полных трибунах, прекрасной поддержке болельщиков команда полезет вперед. Мы должны были хладнокровнее играть, но продавили нас. Но потом мы свое взяли. Какого-то большого удивления не было, что они активно начнут". Магомед Адиев, главный тренер сборной РК по футболу

Героем матча "Финляндия – Казахстан" стал полузащитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Сначала он с пенальти сравнял счет, а затем с передачи Рамазана Оразова замкнул угловой удар, и подарил победу своей команде – 2:1.

"Ребята очень хотели сделать большой праздник в Казахстане, поэтому есть определенное давление, скованность. Когда уже пропустили гол, в первом тайме каких-то перестановок не делал. Появилась злость, в первую очередь на самих себя. Такой переломный момент. Ну и, кажется, соперник стал играть менее активно. Может мы подавили их активность. Наверное, это наши внутренние резервы, которые помогли выиграть этот матч". Магомед Адиев

Тем самым подопечные Магомеда Адиев взяли реванш у финнов за домашнее поражение. 7 сентября в Астане сборная Казахстана минимально уступила Финляндии со счетом 0:1. 


Гостевой успех над финским коллективом оставляет шансы казахстанской сборной на одну из двух путевок на европейское первенство 2024 года в Германии. Но чтобы попасть на турнир лучших сборных Европы, команде Адиева надо победить в оставшихся двух матчах и ждать осечки от главных конкурентов – Дании и Словении.

Сначала нужна победа в домашней встрече с Сан-Марино (17 ноября), а затем в гостевом противостоянии с лидером подгруппы H – представителями Словении (21 ноября).

Магомед Адиев встал у руля сборной Казахстана 27 апреля 2022 года. При нем национальная команда впервые в истории выиграла одну из подгрупп Лиги наций УЕФА.

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