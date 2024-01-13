Битва лидера Запада с неудобным соперником и уральский заезд "Лады"

Olimpbet предлагает свою аналитику на самые интересные матчи субботы. 13 января в регулярном первенстве КХЛ московское "Динамо" примет "Торпедо" из Нижнего Новгорода, а в Екатеринбурге поспорят "Автомобилист" с тольяттинской "Ладой".

"Динамо" (Москва) – "Торпедо" (Нижний Новгород). 13 января, 21:00 (время Астаны)

К пятому противостоянию в текущем сезоне соперники приходят в прекрасном настроении после успешно проведенных матчей: "Торпедо" добыло сухую победу в Минске (3:0), а московское "Динамо" в столичном дерби не оставило шансов действующем обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (4:2).

"Бело-голубые" пока вообще не знают очковых потерь в новом году, их январская серия состоит из четырех выигрышей кряду. Нижегородцы же выступают нестабильно, поэтому и отстали от набравших ход "динамовцев" уже на девять баллов, правда, при игре в запасе.

Тем не менее, три из четырех предыдущих очных сражений "регулярки"-2023/24 завершились в пользу волжан, причем в одной из встреч они взяли верх над москвичами со счетом 7:1.

На этот раз эксперты Olimpbet видят "Динамо" явным фаворитом предстоящего противостояния. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.51, "Торпедо" – 2.54. Кроме того, букмекер № 1 в Казахстане полагает, что красный свет за воротами будет зажигаться не менее пяти раз: Тотал (4.5) бол – 1.44.

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Фото: Olimpbet

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Лада" (Тольятти). 13 января, 17:30

Предыдущий свой матч регулярного первенства уральцы проводили как раз против "Лады". И тогда в гостях добились уверенной победы со счетом 4:1. А вот тольяттинцы в промежутке между двумя встречами с "Автомобилистом" успели сыграть с ярославским "Локомотивом", и, хотя уступили (2:3 Б), все же сумели разжиться одним очком.

Это позволило волжанам сократить отставание от уральцев до двух баллов, так что в случае выигрыша у "Автомобилиста" в основное время "Лада" догонит его в таблице. Но под силу ли это команде Олега Браташа?

Вернувшись в КХЛ после шестилетнего отсутствия, клуб из Тольятти еще ни разу не смог одолеть "Авто": три поражения в трех матчах и лишь одно из них – не в основное время. Но до овертайма "Лада" как раз доехала в выездной встрече с уральцами. Сможет ли она снова зацепиться за очки в Екатеринбурге?

Аналитики Olimpbet практически не верят в такой исход, считая, что шансы команды Николая Заварухина на успех в два раза выше. Победитель матча: "Автомобилист" – 1.42, "Лада" – 2.84. А вероятность дополнительного времени в этой встрече самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.05.

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