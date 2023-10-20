БК "Астана" одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" набрал первые выигрышные очки в новом сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв на выезде российский коллектив "Пари Нижний Новгород" со счетом 78:73, сообщает Zakon.kz.

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Нижегородцы выходили на паркет с тремя победами подряд в начале сезона и входят в группу лидеров Лиги. Гости сумели остановить данную выигрышную серию хозяев арены, показав свой боевой настрой.

Тем самым "столичные" празднуют дебютный успех в чемпионате после домашнего поражения от питерского "Зенита". И после двух сыгранных поединков в Лиге "Астана" поднялась на 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.







Казахстанская дружина побеждает команду из Нижнего Новгорода всего в четвертый раз из 22-матчевой истории встреч. Первый раз это случилось 26 ноября 2011 года, кстати, это была первая официальная встреча клубов в рамках Единой лиги.



"Хотел бы поздравить наших болельщиков, руководство клуба, саму команду и тренерский штаб с этой победой. Обыграли очень хороший коллектив, была борьба характеров, и в ней более удачную концовку провели мы. Тем более приятно, что это первая победа "Астаны" над "Пари НН" за последние шесть лет. Парни действительно проявили характер, поскольку мы крайне тяжело добирались сюда. Наш рейс задержали, меняли билеты, не спали две ночи и прилетели только в день игры. Единственное, что омрачило победу, травма Маркелла Джонсона на последних минутах, сейчас его участие в ближайшей игре против "Автодора" под вопросом. Олег Киселев, главный тренер БК "Астана"

Наставник "Астаны" как раз отметил Маркелла Джонсона, который стал лучшим игроком в противостоянии с нижегородцами, набрав 24 очка (6 подборов, 5 передач и 3 перехвата).



Успеет ли восстановиться 25-летний американский разыгрывающий к следующей встрече, покажет время, а его не так уже и много. 25 октября "астанчане" дома принимают саратовский "Автодор". Начало игры – в 20:00.