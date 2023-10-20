Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

БК "Астана" одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Баскетбол Первая Победа Фото: pbcastana.kz
Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" набрал первые выигрышные очки в новом сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв на выезде российский коллектив "Пари Нижний Новгород" со счетом 78:73, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Нижегородцы выходили на паркет с тремя победами подряд в начале сезона и входят в группу лидеров Лиги. Гости сумели остановить данную выигрышную серию хозяев арены, показав свой боевой настрой.

Тем самым "столичные" празднуют дебютный успех в чемпионате после домашнего поражения от питерского  "Зенита". И после двух сыгранных поединков в Лиге "Астана" поднялась на 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.  


Казахстанская дружина побеждает команду из Нижнего Новгорода всего в четвертый раз из 22-матчевой истории встреч. Первый раз это случилось 26 ноября 2011 года, кстати, это была первая официальная встреча клубов в рамках Единой лиги.

 "Хотел бы поздравить наших болельщиков, руководство клуба, саму команду и тренерский штаб с этой победой. Обыграли очень хороший коллектив, была борьба характеров, и в ней более удачную концовку провели мы. Тем более приятно, что это первая победа "Астаны" над "Пари НН" за последние шесть лет. Парни действительно проявили характер, поскольку мы крайне тяжело добирались сюда. Наш рейс задержали, меняли билеты, не спали две ночи и прилетели только в день игры. Единственное, что омрачило победу, травма Маркелла Джонсона на последних минутах, сейчас его участие в ближайшей игре против "Автодора" под вопросом. Олег Киселев, главный тренер БК "Астана"

Наставник "Астаны" как раз отметил Маркелла Джонсона, который стал лучшим игроком в противостоянии с нижегородцами, набрав 24 очка (6 подборов, 5 передач и 3 перехвата). 

Успеет ли восстановиться 25-летний американский разыгрывающий к следующей встрече, покажет время, а его не так уже и много. 25 октября "астанчане" дома принимают саратовский "Автодор". Начало игры – в 20:00.

Читайте также

Футбол Презент для Роналду
Одноклубники Роналду сделали ему подарок в честь нового рекорда
Валерий Непомнящий высоко оценил казахстанскую сборную по футболу
Валерий Непомнящий высоко оценил сборную Казахстана по футболу
Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги
Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги
Куандык Шынасилов
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
распространено штормовое предупреждение на некоторой части Казахстана
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Футбол Путевка Евро-2024
Еще две сборные получили путевки на Евро-2024 по футболу
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления