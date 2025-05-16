#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Спорт

БК "Астана" не будет участвовать в Единой Лиге будущего сезона

Баскетбол Приостановка Единая Лига, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:39 Фото: Instagram/astanabasket
15 мая казахстанский баскетбольный клуб "Астана" объявил о временном приостановлении участия в Единой лиге ВТБ сезона‑2025/26, сообщает Zakon.kz.

Заявление о временном уходе из состава участников регулярного чемпионата Единой Лиги было выставлено на официальной странице БК "Астана".

Решение принято в результате переговоров с руководством Лиги.

"Причина данного шага – недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня. Это временный шаг, необходимый для внутренней трансформации, пересмотра финансовой модели и формирования устойчивой базы для возвращения в Лигу". Заявление БК "Астана"

Вместо основного клуба впервые в истории фарм-команда "Астаны" примет участие в молодежном чемпионате Единой лиги ВТБ в будущем сезоне.

В руководстве астанинской дружины заверили, что поводов для беспокойства нет, ведутся активные переговоры о возможном участии в альтернативных международных турнирах, чтобы сохранить статус "Астаны" как представителя казахстанского баскетбола.

Между тем, по информации ряда СМИ, из-за проблем с зарплатой бунтуют футболисты клуба "Астана", которые грозятся бойкотировать ближайший матч КПЛ-2025 с "Улытау" из Жезказгана.

О финансовых проблемах у семикратного чемпиона страны открыто высказался на прошлой неделе наставник команды Григорий Бабаян.

"Астана" 10 мая дома проиграла "Тоболу" (1:3) в рамках казахстанского чемпионата, а затем 14 мая вылетела из Кубка республики, уступив "Женису" по пенальти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Каролина" обыграла "Вашингтон" и стала вторым полуфиналистом Кубка Стэнли
Спорт
10:40, Сегодня
"Каролина" обыграла "Вашингтон" и стала вторым полуфиналистом Кубка Стэнли
"Барселона" в 28-й раз выиграла чемпионат Испании по футболу
Спорт
09:54, Сегодня
"Барселона" в 28-й раз выиграла чемпионат Испании по футболу
Глава WTA покидает свою должность
Спорт
08:55, Сегодня
Глава WTA покидает свою должность
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: