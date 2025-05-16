БК "Астана" не будет участвовать в Единой Лиге будущего сезона

15 мая казахстанский баскетбольный клуб "Астана" объявил о временном приостановлении участия в Единой лиге ВТБ сезона‑2025/26, сообщает Zakon.kz.

Заявление о временном уходе из состава участников регулярного чемпионата Единой Лиги было выставлено на официальной странице БК "Астана".

Решение принято в результате переговоров с руководством Лиги.

"Причина данного шага – недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня. Это временный шаг, необходимый для внутренней трансформации, пересмотра финансовой модели и формирования устойчивой базы для возвращения в Лигу". Заявление БК "Астана"

Вместо основного клуба впервые в истории фарм-команда "Астаны" примет участие в молодежном чемпионате Единой лиги ВТБ в будущем сезоне.

В руководстве астанинской дружины заверили, что поводов для беспокойства нет, ведутся активные переговоры о возможном участии в альтернативных международных турнирах, чтобы сохранить статус "Астаны" как представителя казахстанского баскетбола.

Между тем, по информации ряда СМИ, из-за проблем с зарплатой бунтуют футболисты клуба "Астана", которые грозятся бойкотировать ближайший матч КПЛ-2025 с "Улытау" из Жезказгана.

О финансовых проблемах у семикратного чемпиона страны открыто высказался на прошлой неделе наставник команды Григорий Бабаян.

"Астана" 10 мая дома проиграла "Тоболу" (1:3) в рамках казахстанского чемпионата, а затем 14 мая вылетела из Кубка республики, уступив "Женису" по пенальти.