"Барыс" ждет "кошачье" дерби, а "Ак Барс" примет неудобного соперника

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам пятницы в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

ХК "Сочи" (Сочи) – "Барыс" (Астана). 20 октября, 22:30 (время Астаны)

Четырехматчевая выездная серия казахстанского клуба началась с поражения в Тольятти. Там "Барыс", пусть и в равной борьбе, но все же уступил "Ладе" со счетом 1:2. Следующая остановка – Сочи, где коллективу Галыма Мамбеталиева предстоит встретиться с одноименной командой.

У "леопардов" дела по сезону идут куда веселее, чем у их "кошачьих" родственников. При равном количестве проведенных матчей в "регулярке" (по 20) сочинцы набрали на семь очков больше, чем астанчане, поэтому, в отличие от казахстанцев, и входят в кубковую восьмерку своей конференции.

Правда, как и "Барыс", "Сочи" проиграл три последних встречи в КХЛ, причем все – в основное время. Но тут обязательно стоит отметить, что команда Дмитрия Кокорева в этих матчах противостояла действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (1:2) и дважды – сенсационному лидеру Запада "Спартаку" (2:5 и 1:3). Причем все три сражения проходили в Москве.

Что касается личных взаимоотношений "Сочи" и "Барыса", то здесь все как по классике: соперники на регулярной основе обмениваются домашними победами. Гости в их споре не побеждали почти четыре года – с тех пор, как в декабре 2019-го клуб из Астаны на выезде разгромил сочинцев 4:1.

На этот раз эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в этой паре, отдавая незначительное предпочтение хозяевам: П1 – 2.14, Х – 4.1, П2 – 2.95. При этом казахстанский букмекер №1 ожидает, что в сочинском матче наверняка будет заброшено не менее пяти шайб: Тотал (4.5) бол – 1.52.

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Фото: Olimpbet

"Ак Барс" (Казань) – "Сибирь" (Новосибирск). 20 октября, 22:00

По потерянным очкам "Ак Барс" лидирует не только на Востоке, но и во всей Континентальной хоккейной лиге. А "Сибирь" даже не попадает в зону плей-офф. В активе казанцев – пять победных игр кряду, новосибирцы же только в минувшую среду прервали растянувшуюся на шесть матчей серию неудач.

По всем раскладам клуб из столицы Татарстана – безоговорочный фаворит в противостоянии с сибиряками. Однако в этой истории взаимоотношений есть один нюанс, при этом весьма существенный: "Ак Барс" проиграл "Сибири" все четыре последние домашние встречи, так что у "барсов" запросто может выработаться комплекс своего льда в споре со "снеговиками".

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в успехе клуба из Казани: П1 – 1.57, Х – 4.6, П2 – 5. А вероятность овертайма, который случился в предыдущем сражении этих противников на льду "Татнефть Арены", самым надежным букмекером Казахстана оценивается коэффициентом 1.2.

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