Рим против Флоренции: шикарное завершение 10-го тура серии А

Olimpbet предлагает аналитику к матчу "Лацио" – "Фиорентина"

"Лацио" (Рим) – "Фиорентина" (Флоренция). 31 октября, 01:45 (время Астаны)





Вице-чемпион Италии провалил старт сезона. Одно время "Лацио" находился даже в зоне вылета. Но затем римляне начали выправлять ситуацию, и после трех побед в четырех турах забрались в десятку. А в случае победы в ближайшем матче "орлы" взлетят еще выше.





Впрочем, даже в случае выигрыша у "Фиорентины" "бьянкоселести" все равно не догонят ее в таблице. "Фиалки" идут по дистанции чемпионата намного стабильнее, находясь в еврокубковой зоне. Правда, неожиданное домашнее поражение от аутсайдеров из "Эмполи" со счетом 0:2 немного подпортило общую картину выступления коллектива Винченцо Итальяно. И теперь флорентийцы должны доказать, что то фиаско недельной давности – не более чем стечение обстоятельств.





Однако одолеть "Лацио", тем более в Риме, "Фиорентине" будет совсем непросто. От этом более чем красноречиво свидетельствует беспристрастная статистика: "фиалки" не могут обыграть "небесно-голубых" четыре матча подряд (три поражения и одна ничья), а из 15-ти последних очных встреч лишь две завершились в пользу "фиолетовых".





Эксперты Olimpbet полагают, что и на этот раз у столичной команды шансов на успех заметно больше, чем у клуба из Флоренции: П1 – 2.33, Х – 3.43, П2 – 3.18 . При этом наиболее вероятный счет, по версии самого популярного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 6.11.





К слову, именно с таким результатом завершилась предыдущая дуэль этих соперников, состоявшаяся 29 января этого года на "Олимпийском" стадионе в Риме.





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