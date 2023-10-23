17-летний талантливый форвард Гиу вписал себя в историю "Барселоны"

Накануне состоялся лучший дебют среди игроков футбольного клуба "Барселона". Автором этого достижения стал Марк Гиу, которому всего лишь 17 лет и 291 день. Он самый молодой игрок в истории каталонского клуба, кто вышел на поле и сразу же забил, сообщает Zakon.kz.

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Молодой нападающий Марк Гиу появился на поле за 12 минут до финального свистка матча между "Барсой" и "Атлетиком Бильбао", в рамках 10-го тура испанского чемпионата. В тот период на табло светились нули, фиксируя ничью. Спустя 35 секунд с момента выхода на замену, Марк открыл счет, получив пас от Жоау Феликса и вторым касанием распечатал ворота соперника.





Таким образом, воспитанник "сине-гранатовых" Марк Гиу стал самым молодым дебютантом, автором быстрого гола в истории каталонского коллектива. 17-летний футболист ранее уже попадал в заявку основного состава "Барсы", но не играл в официальных матчах ни разу.

Благодаря голу Гиу, каталонская дружина сумела одержать минимальную победу над "Атлетик" и разместиться на третьей строчке в Ла Лиге, имея в своем активе 24 очка. Подопечных Хави опережают только два клуба, у конкурентов из мадридского "Реала" и "Жироны" на одно очко больше в турнирной таблице.

28 октября у "блауграны" очень ответственный поединок в испанском первенстве, на "Ноу Камп" прибудет "галактикос", для проведения первого "Эль-класико" нового сезона. Начало противостояния между "Барселоной" и "Реалом" назначена на 23:15 по времени Астаны.