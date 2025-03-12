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Спорт

17-летний Ямаль установил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол Рекорд Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 11:09 Фото: Instagram/fcbarcelona
Талантливый вингер каталонского футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов УЕФА, отметившись голом и передачей в одной игре, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 12 февраля 17-летний футболист забил гол и сделал ассист в домашнем матче против португальской "Бенфики" в рамках ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сначала испанец отдал голевой пас на Рафинью, а спустя время сам поразил ворота гостей. В конечном итоге "блауграна" отпраздновала успех со счетом 3:1 и завоевала путевку в четвертьфинал турнира.

  

Что касается Ламина Ямаля, то он в возрасте 17 лет и 241-го дня стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось записать в свой актив гол и пас в одном матче.

Молодой вингер "сине-гранатовых" улучшил рекорд Бреэля Эмболо, датируемый 2014 годом (17 лет и 263 дня). 9 лет назад швейцарец отметился голом и пасом за "Базель" во встрече с болгарским "Лудогорцем".

Ламин Ямаль ныне является одним из трех дорогостоящих игроков планеты, за последний год его стоимость на трансферном рынке подорожала на 120 млн евро. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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