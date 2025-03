17-летний Ямаль установил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА

В ночь на 12 февраля 17-летний футболист забил гол и сделал ассист в домашнем матче против португальской "Бенфики" в рамках ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сначала испанец отдал голевой пас на Рафинью, а спустя время сам поразил ворота гостей. В конечном итоге "блауграна" отпраздновала успех со счетом 3:1 и завоевала путевку в четвертьфинал турнира.

Что касается Ламина Ямаля, то он в возрасте 17 лет и 241-го дня стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось записать в свой актив гол и пас в одном матче.

