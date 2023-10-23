Футзальный "Кайрат" объявил состав на Лигу чемпионов УЕФА

C 26 по 29 октября пройдут матчи основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, где примет участие чемпион Казахстана, алматинский коллектив "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

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За несколько дней до старта этих престижных соревнований, флагман казахстанского футзала назвал имена игроков, которые будут защищать честь нашей страны на данном турнире. Испанский наставник алматинской команды Марлон Веласко включил в состав 17 футзалистов.

АФК "Кайрат" попал в подгруппу 3, где его соперниками стали "Дифферданж" (Люксембург), "Халадаш" (Венгрия) и действующий победитель Лиги чемпионов, испанская "Пальма". Алматинская дружина начинает свою борьбу на этом турнире матчем против представителей Люксембурга, этот поединок пройдет 26 октября, начало в 21:00 по времени Астаны. Расписание других выглядит следующим образом:

Все шесть матчей данного раунда состоятся на площадке испанского коллектива. Лучшие три команды из данной подгруппы пройдут в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

В эти же сроки, другой казахстанский клуб, "Аят" из Рудного будет пробовать свои силы на этом престижном турнире в первой подгруппе. Соперниками костанайцев будут "Спортинг" (Португалия), "Хит" (Украина) и "Олмиссум" (Хорватия). Розыгрыш трех путевок пройдет на хорватской арене.