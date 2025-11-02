Чем закончилось выступление "Кайрата" и "Семея" в футзальной Лиге чемпионов

В ночь на 2 ноября завершились матчи основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием двух казахстанских клубов – "Кайрата" и "Семея", сообщает Zakon.kz.

Оба наших коллектива выполнили свои задачи на этом турнире и не без особых проблем пробились в следующий раунд – плей-офф.

Два лучших казахстанских футзальных коллектива все же оставили массу вопросов у болельщиков и специалистов по итогам этих соревнований.

Если же "Кайрат", постоянный участник финальных раундов Лиги чемпионов, пробился в плей-офф со второй позиции, то семейская дружина с трудом зацепилась за третью строчку с активом в три очка.

Команда Аслана Смакова в заключительном туре основного тура встречалась с лучшим клубом Европы – испанской "Пальмой" – и была разгромлена со счетом 4:7. До этого "Семей" проиграл "Этуалю" (Франция) 3:4 и обыграл хорватский "Хрудим" 9:5.

Что касается "Кайрата", то он после разгрома от португальского "Спортинга" (2:7) накануне были сильнее косовской "Приштины" (4:1) и, накопив шесть баллов, закрыл турнирную таблицу на втором месте.

А на старте этих соревнований подопечные Даниеля Жуниора с трудом обыграли хорватскую "Ново Вриеме" (3:2).

Теперь 6 ноября пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, а далее расписание выглядит следующим образом:

1/8 финала (два матча): 24 ноября и 5 декабря.

1/4 финала (две игры): 23 февраля и 6 марта.

"Финал Четырех" (Пезаро, Италия): 7 или 8 и 9 или 10 мая 2026 года.﻿