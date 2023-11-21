Супербитва в Ярославле и новая встреча "Динамо" с "Ак Барсом"

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам вторника в КХЛ.

"Локомотив" (Ярославль) – "Спартак" (Москва). 21 ноября, 22:30

Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги едет в гости к одному из своих главных преследователей по конференции. "Локомотив" пока уступает "Спартаку" девять баллов, занимая третью строчку на Западе.

Однако ярославцы провели в "регулярке" на два матча меньше москвичей, так что их отставание по потерянным очкам не такое уж и большое, а в случае домашней победы над "красно-белыми" дефицит станет совсем незначительным.

Это будет уже вторая встреча "Локо" и "Спартака" в сезоне-2023/24. Первая, состоявшаяся в российской столице второго октября, принесла волевую победу "железнодорожникам" 4:2.

А вот предыдущая их дуэль на берегах Волги завершилась в пользу москвичей со счетом 5:3. В этом споре гости вообще выигрывают довольно часто – в пяти из семи последних матчей.

Но на этот раз эксперты Olimpbet не считают приезжую команду фаворитом, отдавая небольшое преимущество хозяевам. Победитель матча: "Локомотив" – 1.73, "Спартак" – 2.09. А вероятность дополнительного времени самым надежным букмекером Казахстана оценивается кэфом 3.99.

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Фото: 1XBET

"Динамо" (Москва) – "Ак Барс" (Казань). 21 ноября, 22:30

"Барсы" проиграли в четырех из пяти предыдущих матчей регулярного первенства КХЛ. А единственную победу на этом неприятном для себя отрезке казанцы одержали как раз над московскими "динамовцами", обыграв их 16 ноября на родном льду со счетом 4:1.

После этого "Ак Барс" уступил в "зеленом дерби" уфимскому "Салавату Юлаеву", а теперь его ждет новая встреча с "бело-голубыми", только теперь уже на их территории.

"Динамо", к слову, также накрыл кризис результата. Вслед за поражением в Казани коллектив Алексея Кудашова уступил еще и нижегородскому "Торпедо". Всего же безвыигрышная серия москвичей составляет уже три матча.

Аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев неплохие шансы прервать полосу неудач. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.8, "Ак Барс" –2.01. При этом наиболее вероятный счет встречи, по мнению самого популярного в стране букмекера, победа "Динамо" со счетом 2:1 с кэфом 14.5.

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