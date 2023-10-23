Врач ФК "Ордабасы" разъяснил ситуацию с Асхатом Тагыбергеном

Уже сутки многие болельщики отечественного футбола и шымкентского клуба "Ордабасы" обеспокоены состоянием здоровья капитана казахстанской сборной Асхата Тагыбергена, который получил травму ноги во время "золотого" матча против карагандинского "Шахтера", сообщает Zakon.kz.

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Мы обратились в клуб "Ордабасы", чтобы выяснить ситуацию с состоянием здоровья футболиста на данный момент. Капитан и лидер сборной Казахстана Асхат Тагыберген получил травму во время поединка 25-го тура чемпионата КПЛ между "Ордабасы" и "Шахтером". 33-летний полузащитник не доиграв, был заменен на 71-ой минуте матча, но, за это промежуток времени он сделал почти все, чтобы его команда смогла впервые завоевать чемпионский титул.

"У Асхата Тагыбергена трещина пятой плюсневой кости правой стопы. Приблизительное время восстановления 6-8 недель". Александр Ким, врач ФК Ордабасы

В клубе добавили, что лечение и восстановление Асхата Тагыбергена пройдет без хирургического вмешательства. Тем самым, фанаты футболиста могут надеется на чудо, что один из ключевых игроков сборной Казахстана возможно поправиться к ноябрьским отборочным играм Евро-2024. 17 ноября домашний поединок с Сан-Марино, а 21-го выезд в Словению.

Стоит подчеркнуть, что Асхат Тагыберген в этом году проводит один из самых лучших сезонов в своей карьере, не только на уровне сборной, но и в клубе. С 11-ю мячами он сейчас занимает 2-е место в гонке бомбардиров чемпионата КПЛ, уступая только бразильцу "Кайрата" Жоао Паулу (17 голов).

Гол Тагыбергена, забитый в ворота датской сборной нынешней весной является одним из кандидатом на звание лучшего в сезоне по версии УЕФА.