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Спорт

Капитан сборной Казахстана покинул "Ордабасы" и перебрался в "Тобол"

Футбол Уход Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 20:40 Фото: Instagram/kff_team
Лидер и капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген всего за сутки собрал чемоданы и попрощался со своим клубом "Ордабасы". И к этому часу он уже примерил футболку костанайского "Тобола", где продолжит сезон, сообщает Zakon.kz.

Официальную информацию об уходе 34-летнего полузащитника распространила утром 29 марта пресс-служба клуба "Ордабасы".

Без работы Тагыберген сидел недолго, можно сказать, считаные часы. Его сразу забрал к себе костанайский "Тобол" и объявил об этой новости.

Естественно, сам футболист сейчас не будет давать никакой конкретной информации о внезапной и резкой смене работы, тем более в самом начале сезона, когда он по контракту должен был еще отработать в Шымкенте до конца текущего чемпионата страны.

Футбол Уход Тобол, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 20:40

Фото: Instagram/kff_team

По сведениям некоторых СМИ, разногласия у Асхата Тагыбергена начались совсем недавно, после того, как аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что футболист получает зарплату в размере 20 млн тенге.

Капитан сборной Казахстана за свою карьеру становился пятикратным чемпионом страны в составе "Актобе" (2013), "Астаны" (2016, 2017), "Тобола" (2021) и "Ордабасы" (2023).

Два года назад Тагыберген был номинирован на премию Френца Пушкаша от УЕФА за красивый гол.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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