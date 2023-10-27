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Тренер "Астаны" прокомментировал победу клуба в Лиге конференций

Тренер "Астаны" прокомментировал успех клуба в Лиге конференций УЕФА Фото: Instagram/fca.astana
Главный тренер казахстанского футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян высказался о первом успехе на групповой стадии Лиги конференций УЕФА в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

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26 октября столичный коллектив в третьем туре на выезде обыграл косовский "Балкани" со счетом 2:1. Победу "Астане" принесли голы в исполнении Камо Оганесяна и Абзала Бейсебекова.

На послематчевой пресс-конференции наставник казахстанской команды рассказал о нелегкой победе и обо всех трудностях, с которыми столкнулась "Астана" при подготовке к матчу.

После победы над "Балкани" подопечные Григория Бабаяна набрали первые очки в турнирной таблице. Сейчас они располагаются на третьей строчке, имея в активе три очка. 


Сенсацией завершился матч соперников "Астаны" по подгруппе С Лиги конференций. Загребский ФК "Динамо" на своем поле минимально уступил "Виктории" (Чехия) – 0:1. Команда из Пльзени после этого успеха возглавила таблицу группы С, у "Виктории" девять очков. Далее с тремя баллами идут "Динамо", "Астана" и "Балкани".   

Матчи четвертого тура Лиги конференций пройдут 9 ноября. Казахстанский клуб дома сыграет с "Балкани", а "Виктория" примет "Динамо".

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