"Астана" прибыла в Норвегию на матч Лиги конференций УЕФА

20 августа казахстанский футбольный клуб "Астаны" прилетел на первый матч финала квалификаций Лиги конференций УЕФА против норвежского коллектива "Бранн", сообщает Zakon.kz.

Команда Григория Бабаяна 22-го августа в городе Бергене сыграет свою первую игру в четвертом квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА против "Бранна".

Начало выездного матча "Астаны" запланировано на 22:00 по казахстанскому времени.

Если наши футболисты сумеют одолеть норвежцев в двухматчевом противостоянии, то дальше им светит место в групповом этапе Лиги Конференций.

Ответный поединок состоится 29-го августа на Центральном стадионе Алматы.

Ранее в третьем квалификационном раунде данного турнира "Астана" по сумме двух встреч была сильнее румынского "Корвинула" (6:1, 2:1).