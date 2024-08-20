"Астана" прибыла в Норвегию на матч Лиги конференций УЕФА
Фото: Instagram/fca.astana
20 августа казахстанский футбольный клуб "Астаны" прилетел на первый матч финала квалификаций Лиги конференций УЕФА против норвежского коллектива "Бранн", сообщает Zakon.kz.
Команда Григория Бабаяна 22-го августа в городе Бергене сыграет свою первую игру в четвертом квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА против "Бранна".
Начало выездного матча "Астаны" запланировано на 22:00 по казахстанскому времени.
Если наши футболисты сумеют одолеть норвежцев в двухматчевом противостоянии, то дальше им светит место в групповом этапе Лиги Конференций.
Ответный поединок состоится 29-го августа на Центральном стадионе Алматы.
Ранее в третьем квалификационном раунде данного турнира "Астана" по сумме двух встреч была сильнее румынского "Корвинула" (6:1, 2:1).
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