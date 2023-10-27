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Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после пятого дня соревнований

Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после пятого дня соревнований фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК
В китайском Ханчжоу завершился пятый день Пара Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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27 октября на Пара Азиатских играх казахстанские спортсмены завоевали три медали: золотую, серебряную и бронзовую. Награду высшего достоинства выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.

Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после пятого дня соревнований

фото: оргкомитет Азиады-2022

По итогам пятого дня Пара Азиатских игр наша команда занимает 9-е место, завоевав 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую награду.

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