Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после пятого дня соревнований

В китайском Ханчжоу завершился пятый день Пара Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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27 октября на Пара Азиатских играх казахстанские спортсмены завоевали три медали: золотую, серебряную и бронзовую. Награду высшего достоинства выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.





фото: оргкомитет Азиады-2022

По итогам пятого дня Пара Азиатских игр наша команда занимает 9-е место, завоевав 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую награду.

