Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после пятого дня соревнований
фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК
В китайском Ханчжоу завершился пятый день Пара Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.
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27 октября на Пара Азиатских играх казахстанские спортсмены завоевали три медали: золотую, серебряную и бронзовую. Награду высшего достоинства выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.
фото: оргкомитет Азиады-2022
По итогам пятого дня Пара Азиатских игр наша команда занимает 9-е место, завоевав 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую награду.
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