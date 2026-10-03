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Спорт

Соревнования завершаются: Казахстан завоевал 84 медали на Азиатских играх-2026

Спортсмены, сборная Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 04:53 Фото: пресс-служба НОК РК
3 октября на Азиатских играх-2026 в Японии завершился предпоследний соревновательный день. Сборная Казахстана завоевала семь медалей: три серебряные и четыре бронзовые, сообщает Zakon.kz.

Серебряную медаль завоевали дзюдоисты в смешанном командном турнире. Казахстан начал плей-офф с победы над Кыргызстаном со счетом 4:2, а в полуфинале в напряженной встрече оказался сильнее Южной Кореи – 4:3. Победное очко в этом противостоянии принесла Аида Тойшыбекова. В финале казахстанцы встретились с хозяевами соревнований и уступили Японии со счетом 0:4. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.

В джиу-джитсу на втором месте оказался Мерей Кабдуллаев. В весовой категории до 85 кг казахстанец дошел до решающей схватки, где встретился с Абдуллой Тариком Надой из Саудовской Аравии. Финальная встреча завершилась победой соперника.

Еще одну награду в этом виде спорта принесла Мариан Журавлева. В схватке за бронзу категории до 63 кг она победила Майю Ишакат из Иордании и завершила турнир на третьем месте.

Серебро Казахстан завоевал в водном поло. Мужская сборная страны дошла до финала, где во второй раз на нынешних Играх встретилась с Японией. Решающий матч завершился победой хозяев турнира со счетом 24:7. Казахстан стал серебряным призером Азиады.

До пьедестала добрался и вольник Нуркожа Кайпанов. Представитель Казахстана выступал в весовой категории до 74 кг. В полуфинале он уступил иранцу Юнесу Эмамичогаеи, после чего продолжил борьбу за бронзу. В схватке за третье место Кайпанов уверенно победил индийца Сагара Джаглана со счетом 5:0.

Бронзовую награду в женской борьбе завоевала Нилуфар Раимова. В четвертьфинале категории до 57 кг казахстанка одолела представительницу Узбекистана Лайлохон Собирову. В полуфинале Раимова уступила китаянке Хун Кэсин, после чего получила возможность побороться за третье место и завершила соревнования на пьедестале, победив Нетми Ахинсу Фернандо из Шри-Ланки.

Еще одну бронзу Казахстану принесла сборная по художественной гимнастике. В финале группового многоборья команда набрала 51,550 балла. За упражнение с пятью мячами казахстанки получили 25,450, за программу с тремя обручами и двумя парами булав – 26,100. В составе сборной выступили Жасмин Жунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова и Кристина Чепульская. Победу одержал Китай – 55,300, серебро завоевала Япония – 52,500.

Таким образом, в предпоследний соревновательный день у сборной Казахстана 84 медали: 12 золотых, 24 серебряных и 48 бронзовых. В общекомандном зачете национальная команда занимает восьмое место.

XX летние Азиатские игры проходят в Аичи и Нагое (Япония) с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

3 октября 2026 года в Астану с XX летних Азиатских игр вернулась казахстанская спортсменка Рината Султанова сразу с двумя медалями. В аэропорту чемпионку встречали родные, друзья и болельщики.

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Камила Салкымбаева
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