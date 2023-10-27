Пловец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских Пара игр
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Если 24 октября казахстанскому пара пловцу не было равных в программе 100 метров брассом, то 27 октября Нурдаулет опередил всех на дистанции 200 метров. При этом он показал время 2:16.74 и обновил рекорд Азиатских пара игр.
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В предпоследний день Азиады "золотом" нас могла порадовать казахстанская команда пара волейболистов. Однако им немного не повезло, и они в финальной борьбе уступили сборной Ирана. Но, несмотря на это поражение, наши парни заработали путевку на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.
К данному часу копилка казахстанских пара атлетов достигла 41-й медали: восемь золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая. Казахстанская сборная поднялась на девятое место по завоеванным медалям на IV Азиатских пара играх.