Пловец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских Пара игр

Представитель сборной Казахстана по пара плаванию Нурдаулет Жумагали второй раз за неделю поднялся на высшую ступень пьедестала почета IV Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Если 24 октября казахстанскому пара пловцу не было равных в программе 100 метров брассом, то 27 октября Нурдаулет опередил всех на дистанции 200 метров. При этом он показал время 2:16.74 и обновил рекорд Азиатских пара игр.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В предпоследний день Азиады "золотом" нас могла порадовать казахстанская команда пара волейболистов. Однако им немного не повезло, и они в финальной борьбе уступили сборной Ирана. Но, несмотря на это поражение, наши парни заработали путевку на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

К данному часу копилка казахстанских пара атлетов достигла 41-й медали: восемь золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая. Казахстанская сборная поднялась на девятое место по завоеванным медалям на IV Азиатских пара играх.