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В элитный раунд Лиги чемпионов вышел "Кайрат"

В элитный раунд Лиги чемпионов вышел "Кайрат" Фото: Instagram/afckairat
Чемпионы Казахстана по футзалу досрочно вышли в элитный раунд Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Согласно обновленному рейтингу, игроки "Кайрата" заняли второе место после основных соперников из испанской "Пальмы". Таким образом, казахстанские футзалисты досрочно вышли в элитный раунд.


В элитный раунд Лиги чемпионов вышел

Фото: скриншот


Такой прорыв спортсменам Казахстана обеспечили предыдущие матчи и набранные очки. Результаты опубликовали после игры между "Пальмой" и люксембургским "Дифферданжом", которая закончилась со счетом 9:4 в пользу испанцев.

С испанцами, действующими чемпионами Лиги, казахстанцам предстоит встретиться в понедельник, 30 октября.

Жеребьевка элитного раунда состоится 2 ноября. Матчи пройдут с 28 ноября по 3 декабря – будет четыре группы по четыре команды.

Накануне во втором матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" сыграл с венгерским "Халадашем".

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