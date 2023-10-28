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Эль-Класико с заведомо предсказуемым исходом?

"Барселона" – "Реал" Фото: Olimpbet
Эпидемия травм ослабила "Барселону" перед матчем с "Реалом". В аналитике Olimpbet – расклады на главное противостояние в испанском футболе.

Ла Лига. 11 тур. "Барселона" – "Реал". 28 октября, 20:15 (по времени Астаны)

"Барселона" в десяти предыдущих турах Ла Лиги не проиграла еще ни разу. У "Реала" одно поражение, но больше побед и меньше ничьих. "Сливочные" с 25 очками делят первое место с сенсацией сезона "Жироной", каталонцы же идут третьими с 24 баллами. И в субботу нас ожидает очередное Эль-Класико с участием двух испанских топов, что традиционно признают только лидерство.

В линии главного букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы поединка выглядят следующими: П1 – 2.58, Х – 3.67, П2 – 2.67.

Отсутствие домашнего преимущества у команды Хави объясняется просто: на каталонцев обрушилась настоящая эпидемия травм. Из-за повреждений против "Реала" не сыграют Роберт Левандовски, Педри, Рафинья, Фрэнки де Йонг, Серхи Роберто, Жюль Кунде. Также не поможет партнерам Гави, дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек. Как видим, пострадал едва ли не весь основной состав сине-гранатовых, за исключением разве что вратарской позиции.

Безусловно, столь катастрофическое положение "Барсы" на руку "Реалу". Карло Анчелотти прекрасно осознает, насколько шикарная возможность стоит перед ним и его игроками – одолеть обескровленного оппонента в его же стенах. В линии Olimpbet можно найти коэффициент 2.01 на гостевую победу "Реала" с нулевой форой.

Ко всему прочему, на коне сейчас английский хавбек "Реала" Джуд Беллингем. Новичок мадридцев забил за команду 11 мячей в 13 матчах с начала сезона. В линии Olimpbet есть ставка на гол в его исполнении по коэффициенту 2.95.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.

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