Мадридский "Реал" одержал победу над каталонской "Барселоной" в матче 11-го тура чемпионата Испании, сообщает Zakon.kz.

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Встреча прошла на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 6 минуте счет открыл полузащитник хозяев Илкай Гюндоган. На 68-й минуте счет сравнял хавбек Джуд Беллингем. На второй добавленной он сделал дубль и принес победу команде.

Таким образом, после 11 матчей Ла Лиги "Реал" лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. "Барселона" находится на третьем месте, имея в активе 24 очка.

В следующем матче "Барселона" на выезде сыграет с "Реал Сосьедадом" 4 ноября. "Реал" 5 ноября планирует принять "Райо Вальекано".