"Барселона" одержала крупную выездную победу над "Депортиво" в матче 14-го тура чемпионата Испании, сообщает Zakon.kz.

Встреча на стадионе "Риасор" в Ла-Корунье завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонского клуба. Счет на второй минуте открыл Ламин Ямаль. Однако на девятой минуте бывший нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял результат. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На 20-й минуте Дани Ольмо вновь вывел гостей вперед, забив мяч головой после передачи Энтони Гордона.

После перерыва главным героем встречи стал Рафинья. На 50-й минуте бразилец отправил мяч в ворота после подачи Ямаля, а на 83-й оформил дубль. В добавленное время нападающий забил третий гол, завершив хет-трик после передачи Ямаля.

Таким образом, "Барселона" набрала 39 очков и укрепила лидерство в чемпионате. После поражения "Реала" от "Алавеса" каталонцы опережают их на шесть очков. При этом ближайшим преследователем "Барселоны" остается "Атлетико" с 34 очками.

Следующий матч каталонцы проведут 2 декабря против "Атлетико".

Накануне английский футбольный клуб "Бернли", честь которого защищает нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, добился гостевого успеха над "Миллуоллом" со счетом 1:0 в рамках 18-го тура Чемпионшипа.

