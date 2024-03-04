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"Манчестерское дерби" закончилось волевой победой "горожан" в АПЛ

Футбол Победа Горожан, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 10:10 Фото: Instagram/mancity
Вечером 3 марта прошел центральный матч 27 тура английской Премьер-лиги, где "Манчестер Сити", проигрывая по ходу игры, сумел переиграть "Манчестер Юнайтед" – 3:1, сообщает Zakon.kz.

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Начало данной встречи было немного нокаутирующим для хозяев поля из "Сити". Уже на 8-й минуте счет открыл форвард "манкунианцев" Маркус Рэшфорд, пушечным ударом в девятку поразив ворота. 

Затем преимущество "горожан" было подавляющим, но они сумели восстановить равновесие только после перерыва. Сначала на 56-й минуте Фил Фоден сравнял результат, он же вскоре вывел своих одноклубников вперед.

А в добавленное арбитром время отличился основной форвард "МСити" – Эрлинг Холанд. 


В итоге подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 19-ю победу в нынешнем сезоне АПЛ. Набрав 62 очка, идут на второй строчке турнирной таблицы. Они на один балл отстают от лидера – "Ливерпуля".

Здесь стоит подчеркнуть, что "Манчестер Сити" никому не проигрывает уже почти три месяца, одержав четвертую победу кряду. С начала декабря 2023 года у команды Гвардиолы 17 побед и 2 ничьи на различных турнирах.

10 марта "горожане" в рамках игр АПЛ на выезде сыграют с "Ливерпулем", а уже 6 марта встретятся с датским "Копенгагеном" в Лиге чемпионов.

Между тем набирает свой голевой оборот главный бомбардир "МСити" Эрлинг Холанд, который к данному часу забил 80 мячей в 84 играх за свой клуб. В АПЛ у норвежца 54 гола за 57 встреч.

Свою безголевую засуху Эрлинг прервал 27 февраля, когда оформил пять голов в ворота "Лутона" в рамках игр Кубка Англии. 

Холанд возглавляет список лучших бомбардиров английского первенства с активом в 18 голов. Ближайший его преследователь – Олли Уоткинс ("Астон Вилла") – 16 мячей.

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