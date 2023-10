Фанаты "Марселя" разбили голову наставнику "Лиона"

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Клуб "Лион" со своим тренером ехал на матч 10-го тура французского первенства против "Марсель". На подъезде к стадиону фанаты закидали камнями гостевой автобус, вследствие чего было разбито окно.

A video of the Marseille fans attacking the Lyon bus. 😨#Marseille #Lyon #League1 #Attack #Injury pic.twitter.com/5DGNfqQ5ll