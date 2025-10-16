#АЭС в Казахстане
Спорт

Названы футболисты, играющие лучше всех на разных позициях поля

Футбол Лучшие игроки , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:28 Фото: pixabay
Футбольные эксперты опубликовали список ведущих игроков мира, которые в последнее время особо выделяются наивысшими показателями в различных матчах, сообщает Zakon.kz.

По мнению Международного центра спортивных исследований (CIES), отмечены именно те футболисты, благодаря игре которых команды больше всего добиваются успеха.

Одним из ярких игроков нынешнего поколения назван 18-летний представитель "Барселоны" – Ламин Ямаль, который лучше всех создает опасные моменты у ворот соперника.

За ним расположились Арда Гюлер ("Реал") и Рафинья ("Барселона").

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил статус игрока, который надежнее всех борется на втором этаже.

Бельгиец оставил позади себя Дина Хейсена ("Реал") и Николаса Отаменди ("Бенфика").

Фото: Instagram/liverpoolfc

В номинации лучших распасовщиков рейтинг возглавил хавбек "Барсы" – Педри, который опередил Витинью (ПСЖ) и Йозуа Киммиха ("Бавария").

А главным раздражителем вратарей стал Килиан Мбаппе, который лучше всех использует свои голевые шансы.

За французом на последующих местах идут Гарри Кейн ("Бавария") и Лионель Месси ("Интер Майами").

Аргентинец накануне стал мировым рекордсменом по результативным ассистам на уровне сборных.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
